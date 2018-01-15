понедельник, 15 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: вдова улыбалась на прощании с Державиным

Фото: вдова улыбалась на прощании с Державиным

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Сегодня, 15 января, в Театре сатиры прошла церемония прощания с прославленным актером Михаилом Державиным. 

На панихиде собралось множество знаменитостей. Однако особо пристальное внимание СМИ привлекли дочь Державина Мария и его вдова Роксана Бабаян. Артистка выглядела великолепно в черном наряде и со стильной укладкой. А некоторым особо наблюдательным фотографам даже удалось снять Роксану улыбающейся.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ