Фото: вдова улыбалась на прощании с Державиным

На панихиде собралось множество знаменитостей. Однако особо пристальное внимание СМИ привлекли дочь Державина Мария и его вдова Роксана Бабаян. Артистка выглядела великолепно в черном наряде и со стильной укладкой. А некоторым особо наблюдательным фотографам даже удалось снять Роксану улыбающейся.