Фото: вдова улыбалась на прощании с Державиным
15 января 2018 г., 15:07
Сегодня, 15 января, в Театре сатиры прошла церемония прощания с прославленным актером Михаилом Державиным.
На панихиде собралось множество знаменитостей. Однако особо пристальное внимание СМИ привлекли дочь Державина Мария и его вдова Роксана Бабаян. Артистка выглядела великолепно в черном наряде и со стильной укладкой. А некоторым особо наблюдательным фотографам даже удалось снять Роксану улыбающейся.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!