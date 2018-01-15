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  • Премьера этого января: эстонские телезрители увидят «Двойную жизнь» Татьяны Арнтгольц

Премьера этого января: эстонские телезрители увидят «Двойную жизнь» Татьяны Арнтгольц

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ФОТО: Pressifoto

Татьяна Арнтгольц

Сегодня на Первом Балтийском канале – премьера восьмисерийной мелодрамы с элементами детектива. Мы узнали, на что согласилась пойти героиня Татьяны Арнтгольц ради спасения своего сына, каково двум актрисам было играть одного человека, где проходили съемки и почему нельзя пропустить сериал.

В новом году вечерние сериалы на ПБК начинаются в 19:00. Сегодня, 15 января, зрители увидят новую историю. Главная героиня сериала «Двойная жизнь», следователь Наталья, в одиночку воспитывает ребенка, живет с матерью и пытается честно выполнять свою работу. Внезапно выясняется, что ее сын серьезно болен. Скромных сбережений Натальи, кредита и средств, вырученных от продажи квартиры, не хватает на необходимую ему операцию. Воспользовавшись тяжелым положением женщины, криминальный авторитет Отар делает ей предложение: оплатить лечение ребенка в обмен на свободу преступника, дело которого она ведет. Наталья соглашается, но ее неприятности на этом только начинаются.

ФОТО: Pressifoto

На следователя выходит представитель ФСБ, требующий сотрудничества. В ходе операции по поимке Отара гибнет его сын. Бандит разрабатывает план мести. Единственный шанс выжить для Натальи — полностью изменить свою внешность и стать другим человеком. «В фильме есть и погони, и перестрелки, но все-таки драматическая составляющая важнее. Героине предстоит сделать выбор — и моральный, и между двумя мужчинами», — говорит режиссер сериала Игорь Мужжухин.

ФОТО: Pressifoto

Героиню до операции по смене внешности сыграла актриса Полина Сыркина, после – Татьяна Арнтгольц. Татьяна приступила к съемкам после своей партнерши, но внимательно следила за работой Полины Сыркиной и отсматривала весь рабочий материал. По словам режиссера фильма, после того как героине делают пластическую операцию, ее учат по-другому ходить, говорить. Но какие-то характерные черты — жесты, мимику — авторы фильма оставили. Например, Полина прикусывала губу. Эта черта осталась и у Татьяны Арнтгольц.

Также среди главных героев сериала - майор ФСБ Никитин (Максим Щеголев). На его счету более 70 ролей в кино и сериалах, в том числе он сыграл следователя Андрея Грекова в мини-сериалах «Трюфельный пес королевы Джованны» и «Алтарь Тристана» по романам Анны Малышевой, Станислава Жданова в мелодраме «Кармелита. Цыганская страсть». 

Немало испытаний выпадет на долю каждого из героев. Какие тайны свяжут персонажей, чья двойная жизнь приведет к невероятным открытиям и почему у одного ребенка окажется две мамы?

«Двойная жизнь» - полная драматизма, невероятная история, в которой снова и снова главным действующим персонажем окажется любовь. 

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