понедельник, 15 января 2018 г.
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  • Выезжая из гаража, мужчина наткнулся на яму. Когда он раскопал ее, то обнаружил лестницу вниз...

Выезжая из гаража, мужчина наткнулся на яму. Когда он раскопал ее, то обнаружил лестницу вниз...

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ФОТО: Lamp.im

Он выехал из своего гаража, но колесо попало в яму. Мужчина быстро вышел из машины и начал смотреть, что здесь не так, а затем – увидел то, что неподвластно объяснению, пишет Ламп.им.

Саймон увидел в земле огромную странную дыру. Раскопав отверстие, он увидел в нем лестницу! Спускаться было очень боязно, то Саймон решился.

Внизу было двухкомнатное укрытие, которое потрясло мужчину. Позвав отца, чтобы понять, на что наткнулся Саймон, тот сказал ему, что все это похоже на какое-то убежище от бомб. Оказывается, эта маленькая комната была специально построена в период 2 Мировой Войны, она спасала человеческие жизни.

Саймон решил, что отремонтирует комнату, ведь это память, которая не должна быть забыта. Такое комнаты находятся на глубине 10 футов. Начав уборку, мужчина обнаружил внутри остатки первой необходимости, бутылки, ведра.

ФОТО: Lamp.im

Эта история – еще одно доказательство того, что ни один из нас не может знать, что скрывается даже под нашими ногами, под нашим домом или зданием!

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