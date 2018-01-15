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  • Мамма миа! Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото

Мамма миа! Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото ФОТО!

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ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о появлении в Сети своих фотографий со свадьбы, которые многие пользователи Сети сочли излишне развратными. По ее словам, снимки были выложены без ее ведома.

Фотографии со свадьбы Марии Захаровой появились в Сети около года назад, но до сих пор не дают покоя некоторым пользователям, пишет Дни.ру. Официальный представитель Министерства иностранных дел России подверглась из-за них настоящим потокам критики, дескать, снимки слишком развратные и якобы указывают на ее дурной вкус.Достоянием общественности, призналась Мария Захарова, фотографии стали без ее ведома – выложить в интернет их решил фотограф. "Он это сделал специально", – подчеркнула пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "МИР 24". После этого она связалась с фотографом и поинтересовалась, зачем он так поступил.

"Он сказал гениальную вещь: все тебя видят официальную, на фоне каких-то эмблем, за трибуной, а мне так хотелось, чтобы тебя и такую увидели. Я сказала, спасибо, но в следующий раз спрашивай", – добавила Мария Захарова.

По ее словам, с возлюбленным она познакомилась буквально за месяц до отъезда, когда у нее на руках уже были все необходимые документы. "Ко мне приехал будущий муж, сделал мне предложение. Мы расписались. Это было и торжественно, и весело, и очень искренно. Мы это не делали ни для кого – на свадьбе было столько гостей, сколько нужно для свадьбы – ровно два", – подчеркнула Мария Захарова.

Впрочем, был на торжестве и фотограф, благодаря которому виртуально побывать в гостях на этой свадьбе может любой желающий с доступом к интернету.

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