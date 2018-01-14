Победитель «Евровидения» вернулся домой после пересадки сердца
14 января 2018 г., 15:05
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал был выписан из больницы, где проходил операцию по пересадке сердца. Об этом музыкант сообщил на своей Instagram-странице.
Он также отметил, что восстановление после операции проходит без осложнений. В настоящее время певец уже готовится вернуться на сцену.
Представители Сальвадора Собрала заявляют, что в еще какое-то время ему нужно будет избегать большого скопления людей. А потому они призвали поклонников уважать личное пространство музыканта, передает korrespondent.net.
Сальвадор Собрал победил в «Евровидении-2017», которое проходило в Украине. Он является первым в истории португальским певцом, лидировавшим в песенном конкурсе.