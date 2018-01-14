Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет матерью

Яна Троянова получила всенародную любовь благодаря комедийному сериалу "Ольга". Однако самой актрисе пришлось пережить много горя. Все началось еще в молодости. "Я забеременела, это был мой друг. В 17 лет я не могла с этой ситуацией справиться одна. Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа", – призналась Яна Троянова.

"Этот род, в который я загремела, по замужеству, любой женщине, не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня", – добавила она. "Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына", – цитирует StarHit актрису. Ее ребенок связался с плохой компанией и в конечном счете ушел из жизни. "Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью", – призналась звезда сериала "Ольга". После смерти сына актриса испытывала тяжелейший стресс. Свои проблемы она начала заливать алкоголем. "В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови", – вспомнила Яна Троянова.

Спасти ее смог режиссер Василий Сигарев,в браке с которым актриса счастливо живет с 2003 года. Теперь она подумывает о том, чтобы снова стать мамой и воспитывать ребенка из детского дома. "Я думаю об этом. Любить хочется и любовью делиться", – призналась Яна Троянова.

A post shared by Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) on Jan 4, 2018 at 7:50am PST

Сама актриса в детстве не могла похвастаться тем, что испытывает на себе материнскую любовь. Женщина рано родила и не стала заниматься воспитанием дочери, переложив ответственность на свою мать. Однако бабушка Яны Трояновой скончалась от рака. По словам звезды, в ее роду все женщины умирали от рака легких, причем не важно, курили они или нет.

"Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было пять лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела. Я, начиная с пяти лет, весь свой род хороню", – рассказала Яна Троянова.