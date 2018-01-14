Как правильно гадать в Святки 2018: советы фольклориста

Традиционно это время зимних забав: люди вздыхают свободно после строгого рождественского поста и предаются развлечениям – практически как сейчас на каникулах. Среди самых распространенных вариантов святочного досуга – гадания: еще Жуковский писал о девушках, гадавших раз в крещенский вечерок. Актуально ли это в XXI веке, и какие способы гадания выдержали испытание временем, «МК» обсудил со специалистом.

Традиционно лучшими моментами для гадания считаются Васильев вечер (13 января) и Крещенский (19 января) – согласно народным поверьям, это дни, когда нечистые силы особенно мощны, и они подходят для попыток заглянуть в будущее. Специалист кафедры русского устного народного творчества Сергей Алпатов рассказал «МК», что больше всего практик гадания сохранилось в российских глубинках – при общении со старожилами, можно обнаружить традиции, перекликающиеся в разных регионах. Так, например, проверку временем прошли следующие способы гадания:

Выбрасывание башмачка за ворота. Для гадания подходит любая обувь – валенки, ботинки или надоевшие босоножки. После броска нужно выйти на улицу и посмотреть: в какую сторону повернут носок у обувки, оттуда и жениха ждать. Для современного мегаполиса гадание, правда, не самое подходящее – мало того, что туфельку могут утащить, так и указание на то, что жених пожалует с северо-запада, уж слишком абстрактно для Москвы.

Кормление курицы счетным зерном. Подойдет тем, кто отмечает праздник в деревне; в мегаполисе курицу найти – уже проблема, и нет никаких указаний, можно ли заменить её говорящим попугайчиком или случайно залетевшим на балкон голубем. В небольшое блюдце следует насыпать заранее подсчитанное количество зерен, а ровно в полночь выпустить птичку питаться. Если склюет все зерна – значит, год будет удачным (можно ждать замужества). Если не все, то следует подсчитать, сколько именно склевано – если остаток делится на два, то надежда на романтическое приключение все-таки остается.

Гадание по тени от сожженной бумаги – способ, удобный и актуальный в любое время и в любой среде. Суть проста: нужно поджечь уложенный на большое блюдо лист бумаги, предварительно погасив свет в комнате и по теням, которые отбросит огонь на стену, постараться «прочитать» будущее. На что тень похожа – того и ждать.

Похожее гадание, также пригодное для современности – лить воск (подойдет расплавленная свечка) в чашку с холодной водой. Должна получиться фигурка, сообщающая что-то о будущем. Повезёт тем, кто выплавит нечто однозначное – например, монетку или сердце. Для того, чтобы «прочитать» более хитрые фигуры, придется напрячь фантазию.

Окликивание прохожих – вариант, также плохо применимый в городах, где нынче почти все друг друга боятся. Ничего сложного: девушке нужно в полночь выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут – так же будут звать и суженого (некоторые считают, что повторится также возраст и внешняя привлекательность). Однако нынче в полночь, особенно в спальном районе, есть риск, что первый встречный не представится чинно, а пошлёт по матушке – что, пожалуй, не лучшее предзнаменование на год.

Также допустимы в Святки привычные современным людям гадания – на обычных картах или на картах Таро: считается, что в эти дни шанс заглянуть в будущее особенно высок.

Как отмечают специалисты, традиционно самыми актуальными для гаданий остаются две темы – урожай (в современном прочтении просто доход) и личная жизнь, судьба и брак. Именно поэтому самыми ярыми гадальщицами всегда были «девки на выданье» -- незамужние женщины, стремящиеся любой ценой узнать хоть что-то о личных перспективах. Причем сакральное значение придавали не только «специальным» гаданиям, но и, например, подслушанным звукам. Так, например, лай собаки определял сторону, куда замуж идти. Если под церковными дверями услышишь духовное песнопение – это к смерти, свадебные напевы – к скорому замужеству. Хорошей идеей считалось послушать, что говорят соседи – например, если хозяйка скажет кому-либо из домочадцев «Иди!», это добрый знак для девушки. Слово «Сиди!» означает, что в этом году девушку не засватают. Подобный способ вполне можно практиковать и сегодня – особенно в старых панельных домах, где толщина стен располагает к тому, чтобы подслушивать соседей не только в Крещенский, но и в любой другой вечер.