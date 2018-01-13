Любовные утехи Державина шокировали соседей

Сразу после свадьбы, которая состоялась 6 сентября 1980 года, Державин и Бабаян поселились в доме, построенном для творческих работников в самом центре Москвы. Соседями молодоженов стали актеры и певцы. Так, в квартире этажом ниже жила известная артистка Нина Русланова.

Как рассказывала актриса, поначалу Михаил и Роксана доставляли ей много неудобств. Громкий скрип, стуки и крики темпераментной певицы жутко раздражали соседку снизу. Русланова практически каждый вечер барабанила шваброй по потолку и по батарее. Гости Нины даже заметили, что на потолке обсыпалась вся штукатурка, пишет Дни.ру со ссылкой на Eg.Ru. Русланова чудом пережила "медовый месяц" соседей.

Однако несмотря на дикую страсть у Державина и Бабаян так и не появились дети. "У меня было много концертов. Моталась по всему миру и на гастролях видела, как маленькие дети ездили с мамами в поездах и самолетах, уставали, ели всухомятку, пропускали школу. Никого не осуждаю, у каждого свой выбор. Конечно, есть няни, но я всегда считала, что ребенка должна воспитывать мама", – объясняла сама Роксана.

Напомним, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у него обострились проблемы с сердцем. Похоронят актера 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве.