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Видео: мыши пробрались в банкомат и сгрызли все деньги

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ФОТО: Скриншот с видео

По данным местных СМИ, грызуны залезли в устройство, чтобы скрыться от снежной бури, пишет Лайф.

В Астане мыши, пытаясь спрятаться от холода, залезли в банкомат и сгрызли триста долларов, а после испражнились на остатки денежных купюр. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

На кадрах ролика запечатлён момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и куча погрызенных и испачканных фекалиями банкнот национальной валюты страны — тенге.

Местные СМИ сообщают, что в банке факт инцидента с прожорливыми мышами подтвердили, рассказав, что животных обнаружили во время инкассации.

Отмечается, что в настоящее время жизни мышей ничего не угрожает.

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