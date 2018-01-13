Видео: мыши пробрались в банкомат и сгрызли все деньги
13 января 2018 г., 16:48
По данным местных СМИ, грызуны залезли в устройство, чтобы скрыться от снежной бури, пишет Лайф.
В Астане мыши, пытаясь спрятаться от холода, залезли в банкомат и сгрызли триста долларов, а после испражнились на остатки денежных купюр. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.
На кадрах ролика запечатлён момент вскрытия кассеты банкомата, где находились грызуны и куча погрызенных и испачканных фекалиями банкнот национальной валюты страны — тенге.
Местные СМИ сообщают, что в банке факт инцидента с прожорливыми мышами подтвердили, рассказав, что животных обнаружили во время инкассации.
Отмечается, что в настоящее время жизни мышей ничего не угрожает.