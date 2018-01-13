Зима пришла: в Финляндии открыли отель для фанатов «Игры престолов»

SnowVillage расположен в финской общине Киттиля, в провинции Лапландия. Заведение занимает площадь 20 тыс. квадратных метров.

В отеле есть знаменитый железный трон изо льда, который охраняет Григор "Гора" Клиган, и ледовая горка в ​​форме дракона. В гостинице размещено 24 номера, 10 из которых — люксы, каждый украшен уникальной ледово-снежной скульптурой.

Температура внутри SnowVillage — минус пять градусов. За пределами заведения температура воздуха может достигать минус 12 градусов. Для поддержания тепла посетителям предлагают уютные спальные мешки и горячий ягодный сок по утрам. Также можно посетить бары Ice Bar и Ice Chapel.

Кроме того, гостей ждут различные мастер-классы по изготовлению ледовых скульптур, поездки на оленях, сафари на снегоходах или собачьих упряжках.

Посещение SnowVillage обойдётся в $18, цены на номера стартуют от $200. Отель будет открыт до 8 апреля.