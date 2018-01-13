Водителя оштрафуют на 5500 евро за то, что он забрызгал женщину с детьми водой из лужи

Мать везла одного из детей в коляске, когда машина пронеслась мимо, облив их с ног до головы водой. Теперь полицейские просят свидетелей происшествия связаться с ними.

В заявлении полиции говорится: «В четверг, 4 января около полудня мать с двумя детьми, один из которых был в коляске, проходила мимо перекрестка Пиг-лейн и Грингарт в Сент-Айвсе.

Из-за погодных условий и забитой ливневой канализации на перекрестке образовалась большая лужа. Погода была ясной, и лужа, достигающая 20 футов (6 м) в длину, была хорошо видна водителям.

Один водитель проехал через лужу, в результате чего все трое пешеходов были облиты водой. Водитель вполне мог объехать лужу или проехать по ней медленно, чтобы вода не обрызгала пешеходов на тротуаре».

Закон о дорожном движении Великобритании 1988 года запрещает управлять транспортным средством «без надлежащего внимания к другим лицам», в т. ч. «проезжать через лужу таким образом, что это приводит к обрызгиванию пешеходов».

Максимальный штраф за это нарушение составляет 5000 фунтов (около 5600 евро) в случае, если поведение водителя «представляет собой несомненный акт некомпетентности, эгоизма, нетерпеливости или агрессии».

Однако местные жители недовольны тем, что полиция тратит ресурсы на подобные призывы вместо того, чтобы расследовать более серьёзные преступления.

Лиза Хоксфорд (46), живущая в этом районе, говорит: «На прошлой неделе грабители выгнали 13-летнего мальчишку из собственного дома. Пришли и вломились в дом. Полиция должна заниматься ограблениями, кражами, нападениями и тому подобным. Я понимаю, что даму забрызгали водой, но такое бывает со всеми».

Хоксфорд говорит, что пешеходов регулярно обрызгивают водой из этой лужи из-за состояния дороги: «Мой муж уже дважды писал жалобы. Он сообщал в горсовет перед Рождеством и еще раз — на прошлой неделе. Тут постоянно обливают пешеходов. Некоторые водители притормаживают, а некоторые — нет».

Стеф Барнс из близлежащего Кембриджа добавляет: «Неужто полиции нечем больше заняться, чем разыскивать машину, которая проехала по дороге и кого-то обрызгала? Как-то не тянет это на тяжкое преступление».

Другая местная жительница Нина Фриер говорит: «Убийство? Тяжкие телесные? Ограбление? Разбой? Изнасилование? О нет, на это у нас нет времени, мы будет охотиться за человеком, который проехал по луже и кого-то там намочил!»

Представитель полиции заявил: «У нас нет описания автомобиля. Представитель общественности сообщил об этом инциденте участковому полицейскому, который написал обращение к местным жителям скорее как напоминание, что надо быть внимательным, проезжая мимо луж или через них».

Хотя изначально полиция назвала причиной возникновения лужи забившуюся канализацию, представители Водоканала опровергли эту информацию. Горсовет пока что не отреагировал.

Как вам этот разгул преступности в тихой Англии?!