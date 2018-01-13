Фото: звезда «Секретных материалов» похудела и изменилась до неузнаваемости!

ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Для мероприятия 49-летняя актриса выбрала элегантное черное платье в пол, которое подчеркнуло ее изящную и стройную фигуру.

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

А доролнила свой образ она маленьким красным клатчем и довольно большими блестящими серьгами.