Фото: звезда «Секретных материалов» похудела и изменилась до неузнаваемости!
13 января 2018 г., 12:47
Звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон на церемонию вручения премий "Золотой глобус-2018" пожаловала в образе платиновой блондинки. Признаться, довольно непривычный цвет волос для легендарного агента Скалли, которую все мы привыкли видеть рыжей, пишет Spletnik.
Для мероприятия 49-летняя актриса выбрала элегантное черное платье в пол, которое подчеркнуло ее изящную и стройную фигуру.
А доролнила свой образ она маленьким красным клатчем и довольно большими блестящими серьгами.