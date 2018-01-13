Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: звезда «Секретных материалов» похудела и изменилась до неузнаваемости!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Jordan Strauss/AP

Звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон на церемонию вручения премий "Золотой глобус-2018" пожаловала в образе платиновой блондинки. Признаться, довольно непривычный цвет волос для легендарного агента Скалли, которую все мы привыкли видеть рыжей, пишет Spletnik.

ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Для мероприятия 49-летняя актриса выбрала элегантное черное платье в пол, которое подчеркнуло ее изящную и стройную фигуру.

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

А доролнила свой образ она маленьким красным клатчем и довольно большими блестящими серьгами.

Наверх