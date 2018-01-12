«Клоун и кошки»: Куклачев возвращается в Таллинн c новой программой

6 октября в Центре русской культуры с новой постановкой «Клоун и кошки» с гастролями к нам приезжает Театр Кошек Куклачева.

Спектакль «Клоун и кошки» посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах.

ФОТО: Pressifoto

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.

Спектакль «Клоун и кошки» - это не просто клоунада, это высочайшее мастерство артиста воздействовать на публику. У Дмитрия Куклачева всегда аншлаги, дети смеются и веселятся… почему? Да потому что сам клоун превращается в большого ребенка , искрометно меняет образы, декорации, свет! Это все завораживает так, что глаз не отвести.

А пушистые друзья? Да, именно друзья, потому что у Куклачева нет сложных трюков, его кошки делают все то, что и в обычной жизни у каждого дома, только здесь это происходит на сцене.

Сложнейшие номера клоун Дмитрий Куклачев исполняет с легкостью благодаря высочайшему мастерству профессионала. Гастроли Дмитрия Куклачева всегда имеют успех у самой взыскательной публики и конечно у детей.

ФОТО: Pressifoto

Всех, кто любит веселье и смех, всех, кто любит кошек, ждем в Центре русской культуры 6 октября!