Певец Алексин крупно подставил Ксению Собчак и лишил ее голосов избирателей

Этот снимок сделан в пятизвездочном отеле на острове Бали. И есть предположения, что Ксения во время избирательной кампании проводит на индонезийском острове корпоратив для миллиардера Александра Рослякова. При этом Алексин оказал медвежью услугу Ксении, поскольку подписчики раскритиковали ее в своих комментариях. Ксения отреагировала на нападки довольно оперативно: «Никаких корпоративов я не веду. Собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, – веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам». Теперь многие гадают, что за странный штаб у не на Бали, пишут 7d.org.ua.