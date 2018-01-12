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Певец Алексин крупно подставил Ксению Собчак и лишил ее голосов избирателей

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Ксения Собчак. | ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Недавно музыкант Андрей Алексин опубликовал в интернете фотографию вместе с телеведущей Ксенией Собчак, которая, как известно, баллотируется в президенты России.

Этот снимок сделан в пятизвездочном отеле на острове Бали. И есть предположения, что Ксения во время избирательной кампании проводит на индонезийском острове корпоратив для миллиардера Александра Рослякова. При этом Алексин оказал медвежью услугу Ксении, поскольку подписчики раскритиковали ее в своих комментариях. Ксения отреагировала на нападки довольно оперативно: «Никаких корпоративов я не веду. Собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, – веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам». Теперь многие гадают, что за странный штаб у не на Бали, пишут 7d.org.ua.

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