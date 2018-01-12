Настасья Самбурская заинтриговала рассказом о насилии в семье

Брак Настасьи может стать самым коротким в российском кинематографе. Минувшей осенью стало известно, что она вышла замуж за молодого белорусского актера Кирилла Дыцевича. В конце декабря уже заговорили об их расставании. Из блогов новобрачных исчезли совместные фото. Следом появилась информация, что мать Кирилла была излишне откровенна с журналистами, что не понравилось капризной невестке. Якобы это и привело к разводу. Однако накануне Настасья заговорила в своем блоге о домашнем насилии, побоях. Это повергло в шок фанатов и привело их к мысли, что молодой муж мог распустить руки, пишет 7d.org.ua.