Первый в мире мужчина, удаливший четыре ребра: меня будто грузовик переехал...

Родриго давно грезил об удалении ребер. И вот он нашел доктора, который согласился на операцию — с условием, что будут удалены лишь четыре вместо шести, как просил Родриго, пишет The Sun.

Процесс удаления рёбер, которые, по мнению Родриго, препятствовали ему на пути к цели стать идеальным человеком-куклой, был выполнен известным пластическим хирургом — выпускником Гарварда Майклом Обенгом. Роликом он поделился на личной странице в Instagram.

После операции Родриго отметил, что по ощущениям "его переехал огромный грузовик". В эксклюзивном интервью для The Sun Online он признался, что гордится тем, что стал первым мужчиной на земле, который отважился на такой шаг, пишет Life.