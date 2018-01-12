Первый в мире мужчина, удаливший четыре ребра: меня будто грузовик переехал...

34-летний живой Кен — Родриго Алвес уже заплатил около 600 тысяч долларов за многочисленные пластические операции. Но он уверен, что нет предела его совершенству, и решился на еще одну — юбилейную, 60-ю операцию.
12 января 2018 г., 14:58
Родриго давно грезил об удалении ребер. И вот он нашел доктора, который согласился на операцию — с условием, что будут удалены лишь четыре вместо шести, как просил Родриго, пишет The Sun.
Процесс удаления рёбер, которые, по мнению Родриго, препятствовали ему на пути к цели стать идеальным человеком-куклой, был выполнен известным пластическим хирургом — выпускником Гарварда Майклом Обенгом. Роликом он поделился на личной странице в Instagram.
После операции Родриго отметил, что по ощущениям "его переехал огромный грузовик". В эксклюзивном интервью для The Sun Online он признался, что гордится тем, что стал первым мужчиной на земле, который отважился на такой шаг, пишет Life.