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Первый в мире мужчина, удаливший четыре ребра: меня будто грузовик переехал...

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Родриго Алвес | ФОТО: All Access / MEGA/All Access / MEGA

34-летний живой Кен — Родриго Алвес уже заплатил около 600 тысяч долларов за многочисленные пластические операции. Но он уверен, что нет предела его совершенству, и решился на еще одну — юбилейную, 60-ю операцию.

Родриго давно грезил об удалении ребер. И вот он нашел доктора, который согласился на операцию — с условием, что будут удалены лишь четыре вместо шести, как просил Родриго, пишет The Sun.

Процесс удаления рёбер, которые, по мнению Родриго, препятствовали ему на пути к цели стать идеальным человеком-куклой, был выполнен известным пластическим хирургом — выпускником Гарварда Майклом Обенгом. Роликом он поделился на личной странице в Instagram.

После операции Родриго отметил, что по ощущениям "его переехал огромный грузовик". В эксклюзивном интервью для The Sun Online он признался, что гордится тем, что стал первым мужчиной на земле, который отважился на такой шаг, пишет Life.

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