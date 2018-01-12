Видео: «одержимую» женщину сняли с самолета

Неприятный инцидент случился во время авиаперелета из испанского Аликанте в ирландский Дублин. Одна из пассажирок устроила истерику из-за того, что ее не пустили в туалет. Самолет еще не набрал необходимую высоту, поэтому она получила отказ от членов экипажа, пишет Сегодня.

Это вызвало у нее неадекватную реакцию, она начала кричать и размахивать руками. Другим пассажирам и стюардессе женщина выкрикивала: "Не смотри на меня! Ты дьявол!".

Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовало издание The Sun.

Командир экипажа принял решение прервать рейс и совершить экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантандер через час после взлета. Дебоширке и ее мужу грозит штраф.

Пользователи сети в комментариях под видео называют пассажирку "одержимой дьяволом" и "бесноватой". Некоторые юзеры предположили, что у пассажирки "на лицо психические отклонения".