Москвичка заплатила экстрасенсу 2 млн рублей, чтобы выиграть 3 млн в лотерею

Пенсионерка из Москвы Трофимова отдала целителю два миллиона рублей, так как тот пообещал, что она выиграет три миллиона в лотерею. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что москвичка услышала про целителя Гуклина по радио и сразу записалась к нему. Он увидел прекрасное будущее и заявил о том, что в ближайшее время она выиграет ровно 3 600 000 рублей в лотерею.

Однако для того, чтобы это всё получилось, необходимо было заплатить два миллиона рублей. Женщина согласилась и стала частями переводить деньги экстрасенсу. Она также просила своих родственников помочь собрать нужную сумму.

Разумеется, женщина ничего не выиграла и обратилась в полицию.