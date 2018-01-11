Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Москвичка заплатила экстрасенсу 2 млн рублей, чтобы выиграть 3 млн в лотерею

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Лотерея. Иллюстративное фото. | ФОТО: AFP / Scanpix

Разумеется, женщина попала на мошенника и ничего не получила. Позднее она обратилась в полицию.

Пенсионерка из Москвы Трофимова отдала целителю два миллиона рублей, так как тот пообещал, что она выиграет три миллиона в лотерею. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что москвичка услышала про целителя Гуклина по радио и сразу записалась к нему. Он увидел прекрасное будущее и заявил о том, что в ближайшее время она выиграет ровно 3 600 000 рублей в лотерею.

Однако для того, чтобы это всё получилось, необходимо было заплатить два миллиона рублей. Женщина согласилась и стала частями переводить деньги экстрасенсу. Она также просила своих родственников помочь собрать нужную сумму.

Разумеется, женщина ничего не выиграла и обратилась в полицию.

Наверх