По многочисленным просьбам экстрасенсы Калдре и Канда появятся в прямом эфире нового эстонского телеканала

Впервые в прямом эфире ты сможешь поговорить с ясновидящими и задать свои вопросы. Общаться будем на эстонском и русском. Кроме этого, в прямом эфире тебя ждут сюрпризы, приятная музыка и отличное настроение. Это единственная программа такого формата на телевидении в нашей стране.

Программу проведет Эдгар Гергель.

Если ты еще не настроил канал Entusiast TV, скорее сделай это, ведь его можно смотреть совершенно бесплатно! Канал доступен практически во всех сетях страны. Кроме этого, эфир телеканала можно совершенно бесплатно смотреть 24 часа в сутки в интернете: www.saade.ee.