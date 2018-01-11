Эксклюзивные кадры: уехавшие на отдых эстонцы утопают на популярном курорте

Здесь прошли сильнейшие ливни. Вода затопила улицы, а движение в городе остановилось. Мы получили свежие снимки от жителей Эстонии, которые сейчас находятся там на отдыхе.

Судя по веселым снимкам, где эстонские туристы стоят по колено в воде в самом центре города, непогода их не пугает! Другие приезжие даже отважились кататься на плавательных кругах по улицам города.

Смотрите фотографии и видео потопа, который настиг популярный среди жителей Эстонии тайский курорт!