Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз Закировой

"Информация, которая гуляет по инету, касающаяся меня и Наргиз, – это все вранье. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда. Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье... Так что мое "предложение" Наргиз – это бред ", – сообщил Максим Фадеев.

Многочисленные подписчики бурно отреагировали на обращение продюсера. В частности, они выразили возмущение из-за слухов, напомнив, что у Максима есть законная супруга. "Да неужели кто-то из подписчиков мог поверить в такое зная Вас, удивлена! Вы так любите свою супругу Наталью и всегда об этом так трогательно рассказываете, что и сомнения даже не может быть в Вашей порядочности.Так держать, Макс!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "у Макса прекрасная жена Наташа, они крепкая любящая семья", "Мы и не поверили этим сплетням!!! Вы отличный семьянин!!! И хороший человек!!!", "А так хорошо все начиналось. А если серьезно,ваши поклонники и слушатели прекрасно знают как Вы сильно любите Наташу!!!!" – высказались пользователи Сети.