Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: поклонники не могут налюбоваться на похорошевшую Елену Корикову

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Елена Корикова с группой "Винтаж". | ФОТО: Scanpix

Последние несколько лет фанаты Елены Кориковой были опечалены тем, что она резко постарела и утратила свою естественную красоту. К счастью, не так давно 45-летней актрисе все же удалось вернуть себе цветущий вид — об этом красноречиво говорит новое селфи в ее Instagram.

На днях Елена Корикова заставила пользователей Сети вновь говорить о себе. Знаменитость выложила в соцсети новый снимок, сделанный, по всей видимости, на горнолыжном курорте «Красная поляна», пишет Woman.

На фото актриса позирует с инструктором на одном из заснеженных склонов. «Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово! Радость переполняет! Делюсь с Вами», — подписала фото Корикова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры остались в восторге от нового селфи Елены и отметили, что на нем она выглядит очень свежо и молодо.

Остается только догадываться, с чем связано неожиданное преображение Елены. Возможно, стать краше женщине помог горный воздух и активные занятия спортом. Не исключено и то, что перед Новым годом актриса наведалась к косметологу и прибегла к курсу омолаживающих процедур, благодаря которым теперь ее кожа буквально сияет изнутри.

Кстати, некоторые интернет-пользователи предположили, что бьюти-трансформация Кориковой может быть связана с тем, что она попросту освоила программу по обработке снимков.

Наверх