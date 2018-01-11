Фото: поклонники не могут налюбоваться на похорошевшую Елену Корикову

На днях Елена Корикова заставила пользователей Сети вновь говорить о себе. Знаменитость выложила в соцсети новый снимок, сделанный, по всей видимости, на горнолыжном курорте «Красная поляна», пишет Woman.

На фото актриса позирует с инструктором на одном из заснеженных склонов. «Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово! Радость переполняет! Делюсь с Вами», — подписала фото Корикова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры остались в восторге от нового селфи Елены и отметили, что на нем она выглядит очень свежо и молодо.

Остается только догадываться, с чем связано неожиданное преображение Елены. Возможно, стать краше женщине помог горный воздух и активные занятия спортом. Не исключено и то, что перед Новым годом актриса наведалась к косметологу и прибегла к курсу омолаживающих процедур, благодаря которым теперь ее кожа буквально сияет изнутри.

Кстати, некоторые интернет-пользователи предположили, что бьюти-трансформация Кориковой может быть связана с тем, что она попросту освоила программу по обработке снимков.