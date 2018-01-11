Ученые узнали, каковы шансы стать заядлым курильщиком после первой сигареты

Примерно 60–70% тех, кто впервые попробовал сигареты, становятся заядлыми курильщиками. Об этом заявили британские учёные, сообщает Life.ru со ссылкой на Nicotine & Tobacco Research.

— Переход от первых экспериментов с наркотическими веществами к их постоянному, ежедневному употреблению является одной из самых важных вех в развитии зависимости, так как это указывает на то, что удовольствие превращается в физическую необходимость, — заявил Питер Хайек из Лондонского университета королевы Марии.

Специалисты отметили, что курение и связанные с ним заболевания во всём мире считаются одной из главных причин преждевременной смерти. Так, согласно данным CDC, ежегодно на Земле от табака и вторичного курения погибает порядка 6 миллионов человек. Зачастую причины связаны со злоупотреблением табаком.

При этом некоторые медики считают, что зависимость от сигарет имеет только психологические корни. Их оппоненты уверены, что от никотина есть и физическая зависимость.

Британские учёные проанализировали информацию восьми крупных соцопросов, где участвовало более 200 тысяч человек, некоторые из которых постоянно или эпизодически курили. Благодаря этому специалисты установили процент людей, которые стали курильщиками после первой сигареты.

Согласно их подсчётам, вероятность этого крайне высока — от 60 до 70% берутся за вредную привычку в ближайшие годы после первой сигареты. Такой показатель сравнивают с героиновой наркоманией.

Поэтому исследователи посоветовали властям разных стран и экспертам в сфере здравоохранения сфокусировать свои усилия не на отказе от табака, а на предотвращении его первого употребления.