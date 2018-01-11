Смотреть больно: шикарный особняк Опры Уинфри затопило грязью
11 января 2018 г., 14:52
В американском штате Калифорния из-за проливных дождей и селей размыло практически все трассы, сообщает «МИР 24».
Сильнее всего от стихии пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Под водой оказалось более сотни жилых домов. Не повезло даже звездам. В престижном районе Монтесито потоками грязи залит особняк известной американской телеведущей Опры Уинфри.
Причем ей еще повезло. Сель она переждала в безопасном месте, а вот ее соседей пришлось эвакуировать вертолетами.
«О боже, раньше здесь был забор, это дом моих соседей, опустошенный и обломки повсюду», – говорит телеведущая.
Отметим, что ранчо, о котором идет речь, стоит почти 30 миллионов долларов.