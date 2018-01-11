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Смотреть больно: шикарный особняк Опры Уинфри затопило грязью

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ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

В американском штате Калифорния из-за проливных дождей и селей размыло практически все трассы, сообщает «МИР 24».

Сильнее всего от стихии пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Под водой оказалось более сотни жилых домов. Не повезло даже звездам. В престижном районе Монтесито потоками грязи залит особняк известной американской телеведущей Опры Уинфри.

ФОТО: ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Причем ей еще повезло. Сель она переждала в безопасном месте, а вот ее соседей пришлось эвакуировать вертолетами.

ФОТО: ROBYN BECK/AFP/Scanpix
ФОТО: MEGA/MEGA/Scanpix
ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

«О боже, раньше здесь был забор, это дом моих соседей, опустошенный и обломки повсюду», – говорит телеведущая.

Отметим, что ранчо, о котором идет речь, стоит почти 30 миллионов долларов.

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