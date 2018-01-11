Топовый украинский певец подал заявку на «Евровидение» от другой страны

Для отбора на участие в конкурсе он представил англоязычную версию своей песни «Навсегда», оригинальная версия которой за два месяца собрала на YouTube более трех миллионов просмотров.

Всего заявки для участия в белорусском отборе подали около ста исполнителей, передает «Sputnik Беларусь». По итогам прослушиваний, которые состоятся в Белтелерадиокомпании 11 января, жюри отберет до 15 финалистов — они сразятся за право поехать в Лиссабон. Кроме Алексеева, участие в отборе примут такие артисты, как Алексей Гросс, Гюнешь, Юзари, Napoli, Kattie, группа Shuma и другие.

Никита Алексеев получил известность после участия в проекте «Голос страны» в 2014 году. В 2015-м вышел его хит «Пьяное солнце», который долгое время оставался на высоких позициях в украинских чартах и стал платиновым в iTunes.