Врач рассказал, почему нельзя легализовать марихуану. Она становится все убийственнее с каждым годом!

В последнее время главной темой в США является легализация марихуаны, пишет доктор Дэвид Б. Самади на сайте FoxNews. С начала года этим правом воспользовалась Калифорния. Но вскоре министр юстиции Джефф Сешнс решил пересмотреть политику эпохи правления Обамы, пишет Lifter.com.ua.

Он позволил федеральным прокурорам вмешиваться в процесс легализации марихуаны, который проводят некоторые штаты.

По мнению доктора Самади, легализация марихуаны - плохая идея.

Такой шаг даст людям повод думать, что она вполне безвредна. Но это заблуждение - от марихуаны нужно держаться подальше. Кроме тех случаев, когда для ее использования есть специальные медицинские показания.

Сегодня в семи штатах и в городе Вашингтон разрешено рекреационное использование марихуаны - то есть эпизодическое её употребление не по медицинскими показаниями, а для получения удовольствия.

Какую же пользу получает общество от её легализации? Возможно, это и приведет к сокращению незаконной торговли марихуаной, создаст рабочие места, средства от продажи травы пойдут наконец в казну.

Но как насчет здоровья граждан? Разве это не главное? Разве нет других способов пополнить государственную казну и побороть преступность?

США вошли в очередной опиоидный кризис. Люди из всех слоев общества борются с алкогольной и наркотической зависимостью.

Считается, что марихуана безвредна. Все, чем заканчивается её употребление - смешки, хихиканье и приподнятое настроение. На ТВ уже давно идет её пропаганда: курение травки героями воспринимается вполне нормально и даже приветствуется.

Что мы видим? Призыв побаловать себя косяком и получить наслаждение. Ведь в этом нет ничего страшного!

Что такое марихуана?

В первую очередь, это наркотик. Одурманивающее действие во время курения марихуаны оказывают каннабиноиды, которые содержатся в ней. Самым сильным из них является дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТДК).

Та марихуана, которую продают сегодня, не похожа на дурь, которую распространяли в 1960-х или 1970-х годах.

За последние несколько десятилетий концентрация ТДК в растении значительно увеличилась, его влияние на организм становится более ощутимым.

Большое количество ТДК в организме способно убить человека.

Последствия от употребления марихуаны могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Последние - наиболее опасны.

Вот как марихуана влияет на организм курильщика в долгосрочной перспективе:

Ухудшает мыслительные способности, память, может вызвать состояние паники, беспокойство и токсические психозы.

Приводит к развитию заболеваний верхних дыхательных путей и оттеков.

У курильщика наблюдается усиленное сердцебиение, его пульс учащается, повышается давление.

Марихуана снижает содержание тестостерона. Её употребление может изменить гормональный фон у подростков, нарушить их половое развитие.

Марихуана накапливается в женских репродуктивных органах. Беременным грозит нарушение в развитии плода, появление отклонений, тяжелое протекание родов и ранняя смерть младенца.

Марихуана нарушает координацию и увеличивает время реакции. У курильщика появляется желание ходить, разговаривать, двигаться.

После употребления марихуаны ни в коем случае нельзя садиться за руль или работать на опасном оборудовании. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя к ней прикасаться вообще.

Эта плохая привычка все равно отразиться на здоровье курильщика - приведет к психическим расстройствам. Особенно это грозит тем, кто начинает курить травку до 18 лет.

Несмотря на все то удовольствие, которое приносит курение травки, несмотря на заверения власть имущих, друзей и даже некоторых врачей, вред от марихуаны значительно превышает пользу.

Политикам нужно только одно - получить голоса на выборах за счет здоровья граждан или же пополнить казну.

Все равно помните: если у вас нет медицинских показаний к употреблению марихуаны, забудьте о ней!

Как вы относитесь к легализации марихуаны? Обязательно прислушайтесь к мнению специалистов. Следите за своим здоровьем!