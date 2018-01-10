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Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в ад

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Стивен Хокинг. | ФОТО: Scanpix

Учёный считает, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества.

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг считает, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры. По мнению учёного, изменение климата ведёт человечество к вымиранию, а Земля из-за жары превратится в настоящий ад, пишет Life.ru.

Если человечество не сократит выбросы парникового газа, то рано или поздно средняя температура на Земле достигнет отметки 460 градусов Цельсия.

Учёные считают, что 4 млрд лет назад Венера была практически точной копией Земли — с атмосферой, морями и растительностью, однако по целому ряду причин планета просто "сгорела". Учитывая, что средний возраст Земли оценивается учеными в 4,5 млрд лет, в полностью безжизненную пустыню Земля превратится уже через 500 миллионов лет.

При этом Хокинг упомянул о международных соглашениях, направленных на снижение уровня вредных выбросов. Физик обвинил президента США в подписании "смертного приговора" планете после выхода США из Парижского соглашения по климату.

Стивен Хокинг — бывший профессор математики в Кембриджском университете и автор книги "Краткая история времени", которая стала международным бестселлером.

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