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Мужчина поджег гигантского паука, но тот прыгнул на матрас и спалил весь дом

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ФОТО: Nicole Wedlock / Caters News/Caters News Agency

Когда в квартиру мужчины из города Реннинг, штат Калифорния, заполз паук, тот настолько сильно испугался, что решил поджечь его.

Однако насекомое стремительно прыгнуло на матрац, в результате чего огонь распространился по всему дому, сообщает Лайф со ссылкой на BuzzFeed News.

По словам очевидца произошедшего, мужчина с помощью зажигалки пытался убить огромного паука-волка. В результате пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. К счастью, пожарные успели вовремя приехать и никто из жильцов дома не пострадал.

Впрочем, жильцам дома теперь предстоит переехать на некоторое время, пока не будут устранены последствия пожара. Сумма ущерба оценивается в $11 тыс.

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