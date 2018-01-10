Мужчина поджег гигантского паука, но тот прыгнул на матрас и спалил весь дом

Однако насекомое стремительно прыгнуло на матрац, в результате чего огонь распространился по всему дому, сообщает Лайф со ссылкой на BuzzFeed News.

По словам очевидца произошедшего, мужчина с помощью зажигалки пытался убить огромного паука-волка. В результате пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. К счастью, пожарные успели вовремя приехать и никто из жильцов дома не пострадал.

Впрочем, жильцам дома теперь предстоит переехать на некоторое время, пока не будут устранены последствия пожара. Сумма ущерба оценивается в $11 тыс.