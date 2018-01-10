Сериалы, которые стоит начать смотреть прямо сегодня

Если после просмотра у вас нарушится аппетит и режим сна, появится острая необходимость в новых сериях и подробностях грядущих сезонов, то знайте, что это нормально. Эти пять сериалов затягивают так сильно и быстро, что можно не заметить, как ты стал их фанатом, пишет Cluber.com.ua.

«Удивительная миссис Мейзел», 2017 год

Как лучше всего провести новогодние каникулы? Конечно же, с родными и близкими, с теми, кто дарит нам счастье и улыбки. А если добавить еще горячий шоколад, теплый плед, мандарины и фильмы из нашей подборки, то праздники получатся незабываемыми.

Нью-Йорк, дорогие апартаменты в Верхнем Ист-Сайде, мужчина и женщина, двое детей. Мужчина на всю жизнь обеспечен семьей и оттого поглощен своим хобби — стендапом. Женщина шутит лучше, чем он, но довольствуется ролью музы и домохозяйки. Проходит совсем немного и выясняется, что герой ворует сценки у настоящих комиков и спит с секретаршей. Героиня, не поняв, что ее разочаровало больше — бездарность или неверность, выпивает слишком много спиртного и отправляется на поиски открытого микрофона.

Важный нюанс: на дворе 1958 год, герои — отпрыски двух очень правильных и уважаемых еврейских семей, женщинам на комедийной сцене пока не рады, а полиция все еще не очень понимает, зачем нужны эти стендапы.

«Корона», 2016 год

Историко-биографический сериал о правлении Елизаветы Второй. События начинаются с 1947 года. Британия вместе с союзниками одержала победу над фашизмом, страна постепенно переходит на мирный темп жизни, а в Букингемском дворце готовятся к свадьбе юной принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Спустя четыре года король Георг VI умирает — и вскоре на трон должна взойти его дочь.

Политические интриги, в которых немаловажную роль играет премьер-министр Уинстон Черчилль, плотно опутали резиденцию английских правителей. Новой королеве предстоит научиться отстаивать свое мнение, принимать решения, от которых зависит будущее страны, и ловко лавировать среди дворцовых скандалов. Однако трудно гордо носить британскую корону, когда нет поддержки родных и любимых людей.

«Большая маленькая ложь», 2017 год

Небольшой городок, в котором живут главные герои, оказывается центром ужасных событий, которые произошли в стенах местного детского сада. Произошедшее здесь жестокое убийство заставляет объединиться трех матерей, которые до этого никакого отношения друг к другу не имели, кроме общего садика, в который ходили их дети.

Горе заставляет их сплотиться, позабыв о своих личных проблемах и заботах. Теперь их главной задачей становится помощь правоохранительным органам, которую они оказывают им, попутно проводя свое собственное расследование…

«Хороший доктор», 2017 год

Совершенно фантастическая история о большой любви к своему делу и привязанности к профессии. Каждая новая серия медицинской драмы рассказывает зрителям о молодом человеке, который с самого детства мечтал быть врачом.

Благодаря своим стараниям он преодолел огромный конкурс и стал одним из лучших на курсе. Теперь он практикующий хирург с большим количеством благодарных пациентов. Но мало кто знает о том, что он страдает синдромом саванта. Благодаря своей редкой болезни, молодой человек довольно часто чувствует переживание своих пациентов, находит с ними точки соприкосновения и искренне помогает вылечиться.

«Моцарт в джунглях», 2014 год

Комедийный сериал снят по мотивам мемуаров Блэр Тиндалл. Это известная журналистка и музыкант, решившая приоткрыть тайну закулисной жизни классических музыкантов. Многим кажется, что жизнь тех, кто играет классическую музыку скучная, однообразная и неинтересная. Однако Блэр Тиндалл развенчала этот миф. Жизнь музыкантов, исполняющих музыку любого жанра, полна разочарований и конкурентов, способных на многое для достижения своей цели. Мир классической музыки такой же суровый, в нем есть место наркотикам и сексу.

В центре событий — девушка Хэйли, играющая на гобое. У нее есть мечта покорить сцену города Нью-Йорк. Для достижения этой мечты она готова практически на все. В сериале показана жизнь главной героини: репетиции, вечеринки и многое другое. В мире классической музыки не место лентяям и слабакам. Здесь каждый борется за свое место под солнцем. Надо быть сильным, иначе конкуренты быстро вытеснят из мира великолепной и захватывающей музыки