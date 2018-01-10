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Назван самый богатый человек в мире

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Джефф Безос | ФОТО: Drew Angerer/AFP

Основатель компании Amazon.com Джефф Безос, по версии Bloomberg, стал самым богатым в мире человеком. По информации издания, к началу нового года его состояние составило 105,1 млрд долларов.

Рост состояния Безоса произошел за счет увеличения стоимости акций Amazon, которые в первые дни 2018 года прибавили 6,62 процента и стоили 1,3 тысячи долларов за единицу.

ФОТО: Drew Angerer/AFP

Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо этого, Безос является владельцем частного аэрокосмического агентства Blue Origin и издательского дома The Washington Post.

ФОТО: Dennis Van Tine/Starmax/PA Images

На втором месте рейтинга — создатель Microsoft Билл Гейтс, вслед за ним идут инвестор Уоррен Баффет, создатель Facebook Марк Цукерберг и экс-глава Inditex Амансио Ортега.

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