Назван самый богатый человек в мире

Рост состояния Безоса произошел за счет увеличения стоимости акций Amazon, которые в первые дни 2018 года прибавили 6,62 процента и стоили 1,3 тысячи долларов за единицу.

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Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо этого, Безос является владельцем частного аэрокосмического агентства Blue Origin и издательского дома The Washington Post.

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На втором месте рейтинга — создатель Microsoft Билл Гейтс, вслед за ним идут инвестор Уоррен Баффет, создатель Facebook Марк Цукерберг и экс-глава Inditex Амансио Ортега.