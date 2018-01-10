Прекратите заботиться о других людях, позаботьтесь о себе

Прекратите говорить «да» на каждую просьбу к вам. Перестаньте брать на себя слишком много и думать, что вы отвечаете за спасение окружающих, пишет Soulpost.ru.

Прекратите заботиться о других людях, в то время, как они не заботятся о вас.

Вам не нужно три часа выслушивать, как ваша подруга жалуется на свою жизнь, когда у вас самой проблемы, которые предстоит решить. Вам не нужно поздно ночью забирать знакомых ваших друзей из аэропорта, когда они могут запросто вызвать такси и доехать сами. Вам не нужно причинять неудобства себе только потому, что вы заботитесь о ком-то.

Вы можете быть добрым человеком, не будучи самоотверженным. Вы можете быть хорошим другом без ущерба для себя. Вы можете общаться с другими людьми, не пренебрегая собой. Вы можете помочь им, не навредив себе.

Вы можете сказать своим друзьям, что у вас нет настроения куда-либо ехать, если они приглашают вас собраться где-нибудь. Вы в состоянии сказать своему партнеру, что вы слишком устали или измотаны для секса, когда он расстегивает вам молнию на джинсах. Вы уполномочены сказать своим родителям, что у вас нет времени разговаривать с ними в данный момент, потому что вы чрезвычайно заняты на работе. Вам необходимо сказать своему боссу, что вы не будете работать сверхурочно в выходные.

Вы можете разочаровать других людей, но вам разрешено делать то, что лучше для вас самих. Вы должны принимать решения, исходя из того, что лучше для вас и вашего собственного блага, а не ради того, чтобы другим было комфортно.

Вы не должны чувствовать себя виноватой за то, что решили остаться дома и выспаться, пока ваши друзья гуляют всю ночь. Вы не должны чувствовать вину за то, что вычеркнули кого-то из своей жизни, если этот человек приносил вам больше стресса, чем позитива. Вы не должны чувствовать себя виноватой за решения, на которые имеете полное право.

Прекратите быть самоотверженной, из-за того, что считаете, что это сделает вас лучше. Иногда, нормально быть эгоисткой и ставить себя в приоритет.

Вы заслуживаете душевного спокойствия, отдыха, времени для себя.

Вам нужно больше заботиться о себе и начать принимать любовь, которую вы дарили окружающим.