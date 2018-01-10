Новый альбом прогрессивных металлистов Emphasis украсят иллюстрации известного эстонского фотографа

Новый концептуальный альбом Soul Transfer эстонской группы Emphasis, состоящий из 14 трэков, выйдет весной на японском лейбле Red Rivet Records. О сделке с японцами коллектив заявил в своих соцсетях в октябре прошлого года. На данный момент, опубликованы обложка и трэклист. Однако, дата релиза все еще остается открытой.
Концептуальную обложку и иллюстрации к 12-страничному буклету для Emphasis разработала таллинская художница и фотограф Терье Тальтс, известная своими экстравагантными творениями в стиле фэнтези. Эстонские СМИ окрестили ее работы шедеврами, напоминающие кадры из высокобюджетных фантазийных голливудских фильмов.
«У нас осталось крайне приятное впечатление от сотрудничества с такой творческой натурой, как Терье. Она не только профессионально и в срок выполнила свою работу как фотограф, но и приняла активное участие в создании образа всего альбома. Также мы хотели бы выразить благодарность нашей модели – Яну Тальтсу. Его харизма, мастерски переданная через объектив фотокамеры Терье, блестяще дополнила SOUL TRANSFER c графической точки зрения. Одним словом, нам не терпится поделиться остальными иллюстрациями, но всему свое время», - сказали участники группы.