Словно ровесники: Тина Канделаки порадовала поклонников редким снимком с молодым мужем (фото)

К ним смело можно отнести Тину Канделаки. Телеведущая часто рассказывает о своем творчестве, планах на будущее, новых проектах и совершенно ничего не говорит о своей личной жизни. Супруг младше Тины на 12 лет, однако в их семье царит полная гармония, пишет Makataka.su.

Лишь изредка можно увидеть в ее соцсетях совместные фото Тины с детьми. На этих кадрах создается впечатление, будто артистка и не мать вовсе, а сестра или просто подруга.

А недавно, в преддверии нового года, ведущая опубликовала снимок, на котором она запечатлена с супругом, предпринимателем Василием Бровко и их другом Александром Кабаковым. Несмотря на разницу в возрасте между супругами (Тина старше мужа на 12 лет), создается впечатление, что они ровесники.

«Провожаем 2017... едим, пьём, нарушаем режим... я у стола, где козлёнок в топленом молоке. Раньше меня преследовал поросёнок, все детство. Теперь я выросла и на смену поросёнку пришёл козлёнок. С Наступающим!! Сегодня можно все p.s. Начали пить???» – подписала ведущая фото.

Подписчики в ответ поздравили звезду с Новым годом.

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