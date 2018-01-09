Бандиты напали на пьяную Гузееву

Актриса Лариса Гузеева не скрывает, что долго была дружна с зеленым змием. "Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту, – вздыхает звезда "Давай поженимся!" – Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: "Больше ни капли!" Но все повторялось снова и снова. А стоило выпить, как во мне просыпался какой-то другой человек, которого я боюсь. Почему-то хочется всем вокруг причинить боль. А утром просыпалась от дикого похмелья", пишут Dni.ru.

Гузеева, как говорят, сильно пила восемь лет. Но после драматического случая безудержную тягу к спиртному как отрезало. "Поздним вечером пошатываясь шла по улице, – вспоминает актриса. – И вдруг увидела, что за мной неотступно идут два парня. "Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют – и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя! Поперлась, дура, за бутылкой!"

"Не убили чудом! – считает актриса. – Смогла бандитов убедить меня не трогать. Но после этого случая завязала со спиртным раз и навсегда!"

Иногда, правда, Лариса позволяет себе пропустить бокальчик хорошего вина – тут сам бог, как говорится, велел. "Но в запой больше не уходила!" – заверяет актриса. Но она боится "развязать" из-за драматических событий, которые сегодня происходят в ее жизни. Ведь программе "Давай поженимся!" грозит закрытие. "Это мой самый страшный сон, – цитирует Гузееву журнал "Тайны звезд". – Работа необходима, без нее я просто пропаду! Потянусь к бутылке! После закрытия программы сопьюсь!"