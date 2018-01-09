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А вы бы так смогли? 20 000 долларов за два рабочих дня в году: мужчина раз в полгода меняет лампочку на вышке

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Нужно иметь действительно железные нервы!

Хотели бы вы себе работу, на которую нужно приходить не чаще, чем раз в полгода? А если мы скажем вам, что за нее можно получать по двадцать тысяч долларов в месяц? Правда, будет очень сложно отказаться от такого невероятно заманчивого предложения? Именно поэтому мы решили рассказать вам о мужчине, который трудится как раз на такой работе! Сообщает Lovemastery.net.

Наверное, это можно посчитать самой опасной и трудоемкой работой в мире. Только посмотрите, что делает этот работник в процессе зарабатывания денег для своего проживания. Изредка он поднимается на эту невероятно высокую башню для того, чтобы заменить там одну небольшую лампочку.

Очень жутко и страшно смотреть на то, что мужчина поднимается на такую высоту своим ходом. Собственно, именно так он и спускается обратно на землю.

А вот теперь снова подумайте о его зарплате и о частоте выхода на работу. Его рабочий день длится всего несколько часов, но подумайте о том, что пришлось преодолеть герою этого видеоролика.

Это видео набрало не так много просмотров, всего несколько тысяч. Но мы уверены, что в скором времени на этого работника года обратят внимание практически все пользователи интернета! Именно поэтому сделайте свой вклад и обязательно посмотрите этот потрясающий видеоролик!

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