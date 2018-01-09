Фото: откровенный наряд Кэтрин Зеты-Джонс вызвал споры
«Золотой глобус-2018»
9 января 2018 г., 16:26
Платье голливудской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, в котором она появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус», подвергли критике в Сети за чрезмерную откровенность.
Наряд, выполненный из черного кружева, являлся фактически полностью прозрачным с очень глубоким декольте. Пользователи сравнили его с нижним бельем и купальным халатом,
В то же время многие пользователи оставили положительные и восторженные комментарии в отношении платья, назвав образ актрисы «восхитительным» и «прекрасным».