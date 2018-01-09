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Фото: откровенный наряд Кэтрин Зеты-Джонс вызвал споры

«Золотой глобус-2018»

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ФОТО: Scanpix

Платье голливудской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, в котором она появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус», подвергли критике в Сети за чрезмерную откровенность.

Наряд, выполненный из черного кружева, являлся фактически полностью прозрачным с очень глубоким декольте. Пользователи сравнили его с нижним бельем и купальным халатом,

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

В то же время многие пользователи оставили положительные и восторженные комментарии в отношении платья, назвав образ актрисы «восхитительным» и «прекрасным».

ФОТО: HANDOUT/REUTERS
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