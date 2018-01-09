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Чего не хотят женщины... Мел Гибсон сильно располнел после праздников (ФОТО)

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ФОТО: VidaPress

Звезды Голливуда тоже испытывают трудности с возвращением к трудовым будням после ленивых новогодних праздников, только посмотрите на эти фото героя фильмов «Чего хотят женщины» и «Храброе сердце» — 62-летнего актёра Мела Гибсона, пишет Daily Mail.

Папарацци сняли его в понедельник утром в Малибу. Он толкал тяжелую продуктовую тележку, наполненную пакетами с едой, вместе со своей подружкой — сценаристом Розалинд, которая также пыталась скрыть лицо от репортеров под большими черными очками.

ФОТО: Vida Press
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