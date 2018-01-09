Чего не хотят женщины... Мел Гибсон сильно располнел после праздников (ФОТО)1
9 января 2018 г., 14:36
Звезды Голливуда тоже испытывают трудности с возвращением к трудовым будням после ленивых новогодних праздников, только посмотрите на эти фото героя фильмов «Чего хотят женщины» и «Храброе сердце» — 62-летнего актёра Мела Гибсона, пишет Daily Mail.
Папарацци сняли его в понедельник утром в Малибу. Он толкал тяжелую продуктовую тележку, наполненную пакетами с едой, вместе со своей подружкой — сценаристом Розалинд, которая также пыталась скрыть лицо от репортеров под большими черными очками.