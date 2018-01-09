Чего не хотят женщины... Мел Гибсон сильно располнел после праздников (ФОТО)

Папарацци сняли его в понедельник утром в Малибу. Он толкал тяжелую продуктовую тележку, наполненную пакетами с едой, вместе со своей подружкой — сценаристом Розалинд, которая также пыталась скрыть лицо от репортеров под большими черными очками.

ФОТО: Vida Press