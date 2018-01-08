Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Десять простых, но очень эффектных фокусов для начинающих иллюзионистов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот видео Youtube

Признайтесь, каждый из вас хотя бы раз в жизни пытался показать своим друзьям или родителям какой-нибудь по-вашему крутой фокус, чтобы произвести впечатление.

Но почему-то близкие обычно не очень оценивают такие штучки, и начинают хихикать, как только вы заканчиваете. Как думаете, в чем дело? Нам кажется, что причина в нехватке мастерства и фантазии, ну или руки растут не из того места…Ну ладно, мы тут подумали и решили, что нам вполне под силу научить наших любимых зрителей простым и одновременно эффектным фокусам. Готовы к волшебству? Итак, это 10 простых фокусов, которые абсолютно каждый может повторить дома, пишет Pure-t.ru.

Наверх