Десять простых, но очень эффектных фокусов для начинающих иллюзионистов
8 января 2018 г., 18:36
Признайтесь, каждый из вас хотя бы раз в жизни пытался показать своим друзьям или родителям какой-нибудь по-вашему крутой фокус, чтобы произвести впечатление.
Но почему-то близкие обычно не очень оценивают такие штучки, и начинают хихикать, как только вы заканчиваете. Как думаете, в чем дело? Нам кажется, что причина в нехватке мастерства и фантазии, ну или руки растут не из того места…Ну ладно, мы тут подумали и решили, что нам вполне под силу научить наших любимых зрителей простым и одновременно эффектным фокусам. Готовы к волшебству? Итак, это 10 простых фокусов, которые абсолютно каждый может повторить дома, пишет Pure-t.ru.