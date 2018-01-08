Десять простых, но очень эффектных фокусов для начинающих иллюзионистов

Но почему-то близкие обычно не очень оценивают такие штучки, и начинают хихикать, как только вы заканчиваете. Как думаете, в чем дело? Нам кажется, что причина в нехватке мастерства и фантазии, ну или руки растут не из того места…Ну ладно, мы тут подумали и решили, что нам вполне под силу научить наших любимых зрителей простым и одновременно эффектным фокусам. Готовы к волшебству? Итак, это 10 простых фокусов, которые абсолютно каждый может повторить дома, пишет Pure-t.ru.