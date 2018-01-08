Изобретен гель для потенции, который действует в 12 раз сильнее виагры

Новый гель выделяет закись азота. Он расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток крови к половому члену уже через 10 минут после нанесения, пишет Ridus.ru.

Чтобы протестировать новинку, специалисты университетской коллегии Лондонской больницы пригласили 220 мужчин. Половине из них дали настоящий гель, а другим — крем с эффектом плацебо.

Исследование показало, что 44 процента мужчин, применивших гель на основе нитроглицерина, испытали эрекцию в течение пяти минут.

Однако, как пишет Daily Star, у изобретения нашлись побочные эффекты. У некоторых мужчин начала болеть голова. Однако ученые считают, чтобы избавиться от этого, необходимо немного изменить состав геля.

«Потенциальные преимущества этого геля состоят в быстром воздействии и простоте использования. Его можно использовать во время предварительных ласк, чтобы достичь максимальной близости между партнерами», — считает уролог Дэвид Ральф.

В прошлом году один из изобретателей виагры английский профессор Майк Уилли создал препарат, который позволяет избежать преждевременной эякуляции. Вещество в виде спрея содержит низкую дозу анестетика, который снижает чувствительность до нормы.

По словам ученого, препарат помогает увеличить продолжительность полового акта в 10 раз. Спрей позволяет избавиться от преждевременной эякуляции 9 из 10 страдающим этим недугом мужчин. Сам профессор называет свое изобретение «новой революцией» после «Виагры», изобретенной в 1990-х годах.