Яркая галерея трусов и трусиков: в Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»

В Берлине прошел ежегодный флешмоб «День в метро без штанов». Идея этой акции заключается в том, что ее участники, выходя из дома, не надевают на себя брюки (правда, стоит отдать им должное, при этом они не забывают про нижнее белье и верхнюю одежду). Именно в таком виде в это воскресенье, 7 января, люди ходили по улицам немецкой столицы, после чего спускались в метрополитен и садились в поезда.

Eile leidis maailma mitmes suurlinnas aset püksata metroosõidu päev | ФОТО: AFP/Scanpix

СПРАВКА:

Впервые подобная акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке, тогда в флешмобе приняли участие всего семь человек. Однако идея проводить один день в году без штанов понравилась людям. В итоге в настоящее время акция проводится более чем в 60 городах Европы, а участвуют в ней более четырех тысяч молодых людей.

ФОТО: BEN STANSALL/AFP

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: WOJTEK RADWANSKI/AFP

ФОТО: AHMAD GHARABLI/AFP