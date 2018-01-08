Фотоновость: здание со студиями «Русского Радио» и SKY Радио сильно пострадало из-за шторма

Буря была настолько сильной, что из-за нее пострадали различные офисные здания, в том числе и здание на Пярнуском шоссе, где расположены студии популярных радиостанций - «Русского Радио», SKY Радио, Sky Plus и других.

В социальных сетях радиостанций начали появляться снимки того, что стало со стеной этого офисного здания. Портал Elu24 поделился снимком ведущего утренней программы на радио Sky Plus Алари Кивисаара, который подписал изображение следующим образом: «Помогите, наш радио-дом рушится, надеемся, что шторм здание не унесет».

Смотрите сами!