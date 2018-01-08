«Привез целый грузовик цветов»: СМИ рассказали о влиятельном ухажере Бузовой

Как удалось выяснить Starhit, за ведущей «Дома 2» и популярной российской певицей Ольгой Бузовой ухаживает 35-летний богатый бизнесмен. Его зовут Михаил, и он является владельцем крупной финансовой компании.

Мужчина начал ухаживать за звездой зимой 2017 года. «В наш офис поступил звонок от человека, представившегося помощником предпринимателя. Сообщил, что ему надо передать цветы для Ольги. Мы многое видели, но целый грузовик цветов - еще никогда!» - рассказал пиар-агент Бузовой Антон.

По его словам, в общей сложности артистке привезли 3,3 тысячи роз. По сле этого коммерсант пригласил певицу на свидание, и она дала согласие. «Но делать выводы пока рано. Сначала нужно пообщаться, узнать человека получше. Хватит уже переживать из-за прошлого. Она достойна большего», - рассказали в окружении Бузовой.