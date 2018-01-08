Видео: Киркоров оскорбил узнавшую его фанатку на отдыхе в Майами

По словам женщины, она хотела взять автограф у певца, но он ее послал на три буквы. После этого она начала записывать его на телефон. Киркоров шел по улице и говорил по телефону. Женщина утверждает, что король российской эстрады делал вид, что занят разговором, сообщает RenTV.

«Наглый тип! Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова! Король эстрады, вам кто дает право? Если вы живете в России, то можете хамить людям? Бессовестный человек, кто вам дает право называть меня проституткой русской? Я вам что, проститутка? Извинитесь, скажите, что вы были неправы, вы же мужчина! Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили,» — сказала Галина.

Женщина долгое время не могла успокоиться. Доказательств своих слов она предоставить не смогла.