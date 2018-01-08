Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

«Медики отмечают понижение артериального давления Табакова. В связи с этим нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

6 января заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников сообщил, что состояние Табакова улучшилось, однако из больницы его выписывать пока не будут.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.