Неожиданно появившийся 101-летний Кирк Дуглас сорвал овации на «Золотом глобусе-2018»

Одним из самых трогательных моментов этого вечера стало неожиданное появление на сцене ветерана Голливуда, 101-летнего Кирка Дугласа. Легендарного актера вывезла в инвалидном кресле его невестка Кэтрин Зета-Джонс.

Зал приветствовал Дугласа овацией. Все встали и долго аплодировали Кирку.

Кэтрин напомнила присутствующим и миллионам телезрителей о том, что ее свекор известен не только своей блестящей актерской карьерой. Он сыграл примерно в 90 фильмах, включая ставшие мировой классикой «Спартак», «Викинги», «Чемпион», «Тропы славы», «Жажда жизни».

Дуглас, который хорошо знал, что значит быть гонимым (он родился в Амстердаме (штат Нью-Йорк) в семье евреев, бежавших в США из Могилевской губернии), рискуя карьерой, открыто защищал своих коллег в годы маккартизма, когда в США велась так называемая «охота на ведьм». Деятелей культуры, в первую очередь, кинематографистов преследовали за их политические убеждения, симпатии к СССР и коммунистам.

Кэтрин рассказала, как Кирк заявил в начале 60-х, что откажется завершать съемки в фильме «Спартак», если киностудия вырежет из титров фамилию сценариста Далтона Трамбо.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс уже 17 лет состоит в законном браке с Майклом Дугласом, сыном Кирка Дугласа.