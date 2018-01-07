Парализованная звезда «Битвы экстрасенсов» Дарья Задохина: «Я потихоньку умираю»

Напомним, Задохина попала в страшное ДТП десять лет назад. После аварии девушка прикована к инвалидной коляске. В течение всего этого времени Дарья пыталась восстановиться, но несчастный случай разрушил ее жизнь.

«Очень много разной информации появляется. Я предполагаю, что это выдумки людей, которым интересно, видимо, мусолить мою жизнь. Изначально сломанные ноги у меня появились в мае. Когда я упала с пандуса, который неправильно установили у магазина. В октябре мальчик, которого я наняла для ухода, не справился со мной, уронил. И, учитывая, что переломы были свежи, кости не срослись. Это дало дополнительную трещину», - рассказала Дарья «СтарХиту».

По словам Дарьи, сил и средств на реабилитацию у нее больше не осталось. После травмы, полученной около магазина, экс-участница подала в суд на недобросовестных предпринимателей. Задохина подчеркнула, что сегодня не может посещать необходимые ей процедуры в медучреждениях. По словам девушки, она почти восстановилась и начала ходить после страшной аварии, но несчастный случай около супермаркета перечеркнул многолетнюю работу.

«Я начала ходить, и в этот момент мне сломали ноги. Благодаря этому чудном пандусу. Учитывая, что год я в одном и том же положении, потому что ноги в гипсе. Я потеряла очень много, это регресс. Все, что я нарабатывала десять лет, очень сильно упало назад», - поделилась Дарья.

После падения Задохина наняла юношу, который помогал ей передвигаться. Однако помощник халатно относился к здоровью девушки.

«Ему было все равно на меня. Как работник он оказался просто отвратительным. Он даже не понимал, куда пришел, что надо делать, хотя ему все объяснили. И элементарно уронил меня», - рассказала Задохина.

Несмотря на травмы, Дарья Задохина записывает песни и выступает на сцене. | ФОТО: социальные сети

Из родных у Дарьи осталась только мама-пенсионер. Девушка пожаловалась, что в Сети о ней зачастую сообщают ложную информацию.

«У меня переломы голени, стоп, сотрясение мозга. Левый глаз ослеп, также ушибы мягких тканей шейного отдела. Смещена пластина, которая у меня стоит, а там титан. В моем случае лечение очень дорогое. Пока стараюсь восстанавливаться, просто держать свой психологический баланс. Понимаю, что, к сожалению, с физикой я справиться уже не смогу», - поведала экс-участница «Битвы экстрасенсов».