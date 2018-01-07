Медсестер уволили после видео, на котором они издевались над больным малышом

Самое страшное, что тревогу из-за видео подняли родители сына, которого они узнали на онлайн-платформе, где оно было опубликовано, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

На видео показано, как лицо бедного мальчика сжали взрослые руки, кожу его лица перетягивали в разные стороны и корчили из него различные гримасы. Ребенок находился в госпитале из-за заражения опасной инфекцией. По видео заметно, что такая практика совсем не нравилась крохе, когда медсёстры просто умирали со смеху.

"Отдел здравоохранения исследовал источник видеозаписи и смог определить медсестер, которые появились в видеоролике, по больнице, где произошел инцидент", - говорит спикер управления здравоохранением Таифа Абдулхади ар-Раби

Инцидент и реакцию на него в социальных сетях прокомментировал доктор Мухаммад Аль-Гамди, преподаватель медицинской этики в Национальной гвардейской больнице в Джидде, Саудовская Аравия.

"Когда речь идет о детях — жертвах в руках взрослых, очень естественно, когда люди так сильно сочувствуют им. Ведь дети безмолвны и они не могут говорить сами за себя. Таким образом, взрослые — пользователи социальных сетей — говорят за них", - уверен Мухаммад Аль-Гамди.