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Фотошоп или анорексия? Певица Зара испугала поклонников худобой

ФОТО!

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Певица Зара. | ФОТО: Scanpix

Певица Зара опубликовала в "Инстаграме" фото на фоне роскошной яхты. Поклонников певицы восхитили платье и внешний вид Зары, но многие из них отметили ее чрезмерную худобу, пишет Лайф.

— Зарочка, дорогая, надо срочно поправляться, это уже слишком!! Худенькая вы очень! Надо набирать вес обязательно! Совершенно с вами согласна, пример берут девочки-подростки и страдают страшной болезнью — анорексией, — написал один из пользователей.

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"До анорексии недалеко", "Боже, какая худенькая!", "Пора обращаться к врачам. Это уже выглядит болезненно!" — пишут Заре в комментариях.

Правда, один из пользователей считает, что фото было поправлено в специальном редакторе.

— Неудачное использование фотошопа, — написал он.

На что, сама Зара тут же отреагировала.

— С чего вы взяли? Немного похудела. За каникулы наберу, — пообещала певица.

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