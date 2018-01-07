Фотошоп или анорексия? Певица Зара испугала поклонников худобой

— Зарочка, дорогая, надо срочно поправляться, это уже слишком!! Худенькая вы очень! Надо набирать вес обязательно! Совершенно с вами согласна, пример берут девочки-подростки и страдают страшной болезнью — анорексией, — написал один из пользователей.

A post shared by ZARA (@zara_music) on Jan 3, 2018 at 7:42am PST

"До анорексии недалеко", "Боже, какая худенькая!", "Пора обращаться к врачам. Это уже выглядит болезненно!" — пишут Заре в комментариях.

Правда, один из пользователей считает, что фото было поправлено в специальном редакторе.

— Неудачное использование фотошопа, — написал он.

На что, сама Зара тут же отреагировала.

— С чего вы взяли? Немного похудела. За каникулы наберу, — пообещала певица.