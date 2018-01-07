Фотошоп или анорексия? Певица Зара испугала поклонников худобой

Певица Зара опубликовала в "Инстаграме" фото на фоне роскошной яхты. Поклонников певицы восхитили платье и внешний вид Зары, но многие из них отметили ее чрезмерную худобу, пишет Лайф.
7 января 2018 г., 10:10
— Зарочка, дорогая, надо срочно поправляться, это уже слишком!! Худенькая вы очень! Надо набирать вес обязательно! Совершенно с вами согласна, пример берут девочки-подростки и страдают страшной болезнью — анорексией, — написал один из пользователей.
"До анорексии недалеко", "Боже, какая худенькая!", "Пора обращаться к врачам. Это уже выглядит болезненно!" — пишут Заре в комментариях.
Правда, один из пользователей считает, что фото было поправлено в специальном редакторе.
— Неудачное использование фотошопа, — написал он.
На что, сама Зара тут же отреагировала.
— С чего вы взяли? Немного похудела. За каникулы наберу, — пообещала певица.