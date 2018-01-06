Нет, это не отель, это европейский бункер для самых богатых на случай ядерной войны

"Оппидум" является самым большим частным бункером для миллиардеров. На гигантской двухуровневой базе постояльцы смогут воспользоваться бассейном и спа-салоном, винным погребом, кинотеатром, библиотекой и даже побродить по саду с имитацией светового дня.

ФОТО: AFP / Scanpix

Другие опции, доступные для посетителей, — это конференц-зал, медицинские и хирургические помещения, винный погреб с годовыми запасами и командный центр с оборудованием для общения с внешним миром.

ФОТО: AFP / Scanpix

Комнаты для укрытия в бункере стоят от $33 тысяч до $261 тысячи. Всего бункер сможет приютить пять тысяч человек.

Бункер будет предоставлен в распоряжение самым влиятельным и богатым людям мира, эти кадры дают представление о том, как они смогут пережить Судный день.

ФОТО: AFP / Scanpix

Спрос на подземные бункеры вырастает в связи с опасениями о ядерной войне, поскольку Северная Корея надеется укрепить свою программу вооружений.

Чешский предприниматель Якуб Забразил утверждает, что на места в этом бункере уже есть спрос.

Строительство бункера "Оппидум" началось ещё в 1984 году во время холодной войны и велось десять лет.