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Вот так поворот! Угодившая в секс-скандал Мисс-Эстония кардинально сменила имидж

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ФОТО: Instagram

Вчера, 5 января, свой 31-й день рождения отметила владелица модельного агенства Лаура Кыргемяэ, которую некоторые модели обвинили в сутенерстве.

Что именно послужило причиной такой разительной перемены во внешности бывшей мисс-Эстонии – не известно, но на днях Лаура, до этого момента убежденная блондинка, перекрасилась в темный цвет.

Laura Kõrgemäe | ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Напомним, в октябре в прессе появились утверждения, согласно которым, Лаура Кыргемяэ, якобы, под прикрытием своего агентства отправляла девочек за границу для оказания секс-услуг. Своими историями со СМИ поделились десятки девушек, полиция же начала расследование.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне подтвердил, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка призывают всех возможных жертв при первой же возможности обратиться в полицию.

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